Linda Manzoni e Federico Cortinovis aspettano un figlio dopo Matrimonio a prima vista

Linda Manzoni e Federico Cortinovis aspettano un figlio dopo essersi conosciuti durante Matrimonio a prima vista. La coppia, nata lontano dalle telecamere dopo il fallimento delle relazioni del programma, ha rivelato la gravidanza durante una diretta sui social.

Linda Manzoni e Federico Cortinovis, volti dell’ultima stagione di “Matrimonio a prima vista”, diventeranno genitori. La coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio durante una diretta su Instagram, spiegando che la gravidanza è già arrivata al quinto mese.

I due avevano preso parte al programma con partner diversi. Linda era stata abbinata ad Andrea Torreggiani, mentre Federico aveva sposato Marina Bernardi. In entrambi i casi l’esperimento televisivo si è chiuso senza lieto fine, con la decisione di restituire le fedi e mettere fine alle rispettive relazioni.

Leggi anche: Speciale Matrimonio a prima vista: Intervista a Nicole, Gianluca, Andrea e Sitara

Il primo vero contatto tra Linda e Federico è arrivato durante la reunion del programma. In quell’occasione, mentre cercavano ancora di capire come proseguire i rapporti con i rispettivi partner televisivi, tra loro è nata una sintonia evidente. A far emergere la complicità è stato anche un momento condiviso in cucina, mentre preparavano un risotto e si raccontavano le proprie esperienze nello show.

Dopo la fine delle riprese e tornati entrambi single, i due hanno iniziato a sentirsi con più frequenza. All’inizio si trattava di semplici incontri tra amici, ma in poco tempo la frequentazione si è trasformata in una relazione sentimentale. La loro storia è stata poi rivelata durante la puntata speciale “Matrimonio a prima vista e poi…”, dove Federico ha sorpreso Linda con un anello davanti agli altri partecipanti e agli esperti del programma.

Con la conclusione della stagione televisiva, la coppia ha iniziato a mostrarsi liberamente anche sui social. Durante una diretta con i follower è arrivata la notizia più inattesa: Linda è incinta e la coppia si prepara all’arrivo del primo figlio.

Alcuni utenti avevano già intuito qualcosa osservando una fotografia pubblicata da Linda, nella quale si intravedeva un accenno di pancione. Poco dopo la conferma ufficiale della gravidanza, sono arrivati anche i messaggi di auguri da parte della produzione di Real Time, che ha celebrato pubblicamente la notizia condivisa dalla coppia.