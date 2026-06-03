Turista francese attaccato da uno squalo in Sardegna, cinque morsi durante una nuotata

Un turista francese è stato morso cinque volte da uno squalo mentre nuotava a Monti Russu in Sardegna. Il 28enne è riuscito a raggiungere la riva con ferite superficiali dopo momenti di paura in mare.

Attimi di paura nelle acque della Sardegna, dove un turista francese di 28 anni è stato attaccato da uno squalo mentre si allenava a nuoto vicino alla spiaggia di Monti Russu. Il giovane, Giovanni Caselli, residente a Sète, ha raccontato l’episodio vissuto durante una sessione di preparazione per il triathlon.

Secondo il suo racconto, il ragazzo si trovava a diversi metri dalla riva quando ha notato una pinna scura avvicinarsi rapidamente. Poco dopo si è trovato davanti l’animale. «Ho visto lo squalo davanti a me mentre nuotavo», ha spiegato, ricordando di aver provato a indietreggiare lentamente sull’acqua per evitare movimenti bruschi.

Lo squalo, descritto come un possibile esemplare di squalo pinna nera, avrebbe però reagito in modo aggressivo. Il primo morso è arrivato mentre il giovane cercava di mantenere la calma. Da lì la situazione è precipitata: l’animale avrebbe continuato ad avvicinarsi e a colpirlo più volte.

Caselli ha raccontato di aver iniziato a urlare per la paura, convinto che potessero esserci altri squali nelle vicinanze. In totale avrebbe riportato cinque morsi tra mano, ginocchio e polpaccio. «Sembrava che mi stesse assaggiando», ha detto dopo l’accaduto.

Nonostante il sangue e il panico, il 28enne è riuscito a tornare verso la riva senza perdere conoscenza. Le ferite riportate si sono rivelate superficiali e non è stato necessario il ricovero in ospedale.