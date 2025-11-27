Giovane uccisa da squalo in Australia, ferito gravemente un coetaneo durante una nuotata

Una mattinata tranquilla su una spiaggia remota del Nuovo Galles del Sud si è trasformata in un dramma. Una ragazza di circa 20 anni è morta e un suo coetaneo è rimasto gravemente ferito dopo essere stati attaccati da uno squalo, probabilmente uno squalo toro, mentre nuotavano nelle acque della costa australiana.

Il giovane, soccorso in condizioni critiche, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Newcastle. I servizi di emergenza sono stati allertati alle prime ore del mattino e sono intervenuti a Kylies Beach, all’interno del parco nazionale di Crowdy Bay, circa 300 chilometri a nord di Sydney.

Secondo la ricostruzione riportata dalla BBC, i soccorritori hanno elogiato un passante che si è tuffato per aiutare il ragazzo ferito, assistendolo fino all’arrivo dei paramedici e contribuendo, secondo le autorità, a “salvargli la vita”.

Si tratta del quinto attacco mortale registrato in Australia dall’inizio dell’anno. L’episodio precedente risale a meno di tre mesi fa, quando un uomo è deceduto dopo un raro attacco avvenuto nelle popolari Northern Beaches di Sydney.