Berrettini-Cerundolo al Roland Garros, orario del match e dove vedere gli ottavi in tv
Matteo Berrettini sfida Cerundolo negli ottavi del Roland Garros, il match si gioca oggi a Parigi dalle 15 sul campo Lenglen. In palio l’accesso ai quarti dello Slam francese con diretta esclusiva su Eurosport.
Matteo Berrettini torna in campo oggi, lunedì 1 giugno, per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano affronta l’argentino Juan Manuel Cerundolo nel torneo parigino con l’obiettivo di conquistare un posto tra i migliori otto dello Slam francese.
L’azzurro arriva alla sfida dopo il percorso netto nei primi tre turni contro Marton Fucsovics, Arthur Rinderknech e Francisco Comesana. Cerundolo, invece, ha raggiunto gli ottavi eliminando Jacob Fearnley, Jannik Sinner e Martin Landaluce.
La partita tra Berrettini e Cerundolo è prevista sul campo Suzanne Lenglen come terzo incontro di giornata. L’inizio non è fissato prima delle ore 15.
Quello del Roland Garros sarà il primo confronto in carriera tra i due giocatori. Non esistono infatti precedenti ufficiali tra Berrettini e Cerundolo nel circuito maggiore.
Il match sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. La sfida potrà essere seguita pure in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.
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