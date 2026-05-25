Berrettini-Fucsovics al Roland Garros, orario del match e dove vedere la sfida in tv

Berrettini debutta al Roland Garros contro Fucsovics dopo il ko agli Internazionali di Roma. Il tennista italiano torna in campo oggi a Parigi alle 11 con diretta tv sui canali Eurosport e streaming sulle principali piattaforme.

Matteo Berrettini inaugura il suo cammino al Roland Garros 2026 affrontando Marton Fucsovics nel primo turno dello Slam francese. L’incontro è in programma oggi, lunedì 25 maggio, sui campi in terra rossa di Parigi.

L’azzurro arriva all’appuntamento dopo la delusione agli Internazionali d’Italia, dove è stato eliminato subito da Alexei Popyrin. Il tennista australiano è stato poi sconfitto da Jannik Sinner nel turno successivo.

La partita tra Berrettini e il giocatore ungherese prenderà il via alle ore 11. Nei precedenti il bilancio sorride all’italiano, avanti con tre successi contro una sola vittoria di Fucsovics nei quattro confronti disputati nel circuito maggiore.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. La diretta streaming sarà invece accessibile su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, piattaforme che seguiranno l’intero programma del Roland Garros 2026.