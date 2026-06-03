Tomb Raider Legacy of Atlantis, nuovo trailer gameplay e uscita confermata il 12 febbraio 2027

Amazon Game Studios, Crystal Dynamics e Flying Wild Hog hanno aperto i preordini di Tomb Raider Legacy of Atlantis, remake del primo capitolo della serie in arrivo il 12 febbraio 2027 su console, PC e Nintendo Switch 2.

Amazon Game Studios, Crystal Dynamics e Flying Wild Hog hanno annunciato ufficialmente l’apertura dei preordini di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, nuova versione del celebre capitolo che nel 1996 ha dato origine alla saga di Lara Croft. Il gioco sarà disponibile dal 12 febbraio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam e Nintendo Switch 2.

L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer gameplay mostrato durante lo State of Play. Le immagini hanno offerto un primo sguardo alle ambientazioni rinnovate, alle fasi esplorative e ai combattimenti che caratterizzeranno questa reinterpretazione moderna dell’avventura originale.

I preordini sono già attivi su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam. I giocatori potranno scegliere tra Standard Edition, Deluxe Edition e Collector’s Edition, ciascuna con contenuti aggiuntivi dedicati a Lara Croft e all’universo del gioco.

La Deluxe Edition includerà accesso anticipato, outfit esclusivi e un’espansione narrativa prevista dopo il lancio. La Collector’s Edition aggiungerà invece diversi oggetti fisici da collezione, tra cui una SteelBook premium, una statua dedicata allo scontro tra Lara e il T-Rex, un mini art book e altri accessori esclusivi.

Tra le novità confermate c’è anche la presenza di Nintendo Switch 2 fin dal giorno di uscita. Gli sviluppatori hanno spiegato che il gioco sarà ottimizzato sia per la modalità portatile sia per quella domestica, mantenendo la stessa esperienza cinematografica disponibile sulle altre piattaforme.

Al lancio, il titolo offrirà doppiaggio e testi in diverse lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo latinoamericano, portoghese brasiliano, polacco e cinese semplificato. I sottotitoli saranno disponibili anche in italiano, giapponese, coreano, spagnolo europeo e cinese tradizionale.

In Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Lara Croft partirà per una spedizione globale alla ricerca dei segreti perduti di Atlantide. L’avventura porterà i giocatori attraverso giungle, rovine antiche, deserti e isole misteriose, con ambientazioni ispirate ai luoghi storici del gioco originale.

Il gameplay unirà esplorazione, enigmi e combattimenti con meccaniche completamente aggiornate. Lara potrà utilizzare il rampino, eseguire movimenti acrobatici e affrontare creature feroci, mercenari e nemici mitologici con le sue iconiche doppie pistole.

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato il ritorno di alcune sequenze storiche della serie, compreso il celebre scontro contro il T-Rex, ricreato con un’impostazione più cinematografica e nuove dinamiche di gioco.

La nuova versione punta a riproporre l’atmosfera del primo Tomb Raider con grafica aggiornata, sezioni narrative ampliate e puzzle ripensati per le tecnologie moderne, mantenendo però lo spirito dell’avventura originale amata dai fan della saga.