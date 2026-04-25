Canzonissima Rai 1: flop ascolti ma confermata per il 2027, Milly Carlucci annuncia il ritorno

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Il ritorno di Canzonissima su Rai 1 con Milly Carlucci non convince negli ascolti e non produce nuovi successi musicali, ma la Rai decide comunque di rinnovare il programma per il 2027, puntando su una versione rivista.

Canzonissima Rai 1: flop ascolti ma confermata per il 2027, Milly Carlucci annuncia il ritorno

Il rilancio di Canzonissima su Rai 1, guidato da Milly Carlucci, si chiude senza risultati brillanti sul piano degli ascolti e senza lasciare tracce nella scena musicale. Il programma, riportato in vita dopo oltre cinquant’anni, non è riuscito a competere con i format più seguiti della televisione attuale, restando distante dai numeri registrati da altre produzioni di punta. L’edizione 2026 si è distinta per una formula lontana dallo spirito originale. Se un tempo il varietà rappresentava una vetrina per le nuove hit, oggi non ha lanciato alcun brano destinato a rimanere. Anche la scelta di eliminare le eliminazioni ha inciso sul ritmo della gara, trasformando la competizione in una passerella per artisti già affermati, tra cui Riccardo Cocciante, presente in modo discontinuo fino alla fase finale. Nonostante i risultati poco incoraggianti, la Rai ha deciso di proseguire con il progetto. L’annuncio è arrivato direttamente in diretta da Milly Carlucci, che ha comunicato la volontà dell’azienda di dare continuità al programma anche nel 2027, dopo il via libera della Direzione Prime Time. La conduttrice ha difeso il lavoro svolto, spiegando che il programma è stato costruito in tempi ristretti ma con attenzione ai dettagli. Ha respinto le critiche su una presunta improvvisazione, sottolineando la natura autoriale del format. Nel bilancio finale emerge però anche qualche limite riconosciuto dalla stessa Carlucci. In particolare, le clip dedicate alla vita degli artisti sono state giudicate troppo brevi e poco approfondite. Un aspetto che, nelle intenzioni della produzione, verrà rivisto nelle prossime edizioni per offrire maggiore spazio al racconto personale dei concorrenti.

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