Sophie Turner esegue uno stunt con il paracadute sul set di Tomb Raider

Sophie Turner gira in Inghilterra le prime scene della nuova serie di Tomb Raider e sceglie di eseguire personalmente uno stunt con il paracadute, ripreso in un video dal set vicino a Londra.

Sophie Turner è impegnata nelle riprese della nuova serie di Tomb Raider e, sul set inglese, decide di mettersi alla prova senza controfigure. In una scena chiave l’attrice viene ripresa mentre atterra con un paracadute, sfruttando un complesso sistema di cavi e imbracature.

Le riprese si svolgono nei pressi del Surrey, a sud di Londra. La troupe aggancia Turner a una struttura che la spinge in avanti, mentre il paracadute si apre alle sue spalle e si gonfia con l’aria, simulando l’arrivo su una spiaggia dopo un lancio dall’aereo.

La sequenza viene ripetuta più volte per perfezionare il movimento e l’inquadratura. Subito dopo si passa a un’altra scena: l’attrice abbandona lo zaino con il paracadute e indossa una borsa più compatta, ispirata a quella del videogioco, mentre attraversa un’area boschiva.

Le immagini rafforzano la trasformazione di Turner in Lara Croft, già mostrata nei servizi fotografici promozionali diffusi nelle scorse settimane. La somiglianza con l’eroina dei videogame appare evidente anche dal vivo.

Il progetto riporta sullo schermo un personaggio già interpretato in passato da altre attrici molto amate dal pubblico. Nonostante i confronti inevitabili, la nuova serie punta su un approccio più fisico e realistico alle scene d’azione.

Nel cast figurano anche Jason Isaacs, Bill Paterson e Sigourney Weaver, nomi di primo piano che affiancano Turner in una produzione ad alto budget. Le riprese mostrano una protagonista pronta a spingersi oltre, affrontando direttamente le sequenze più impegnative.