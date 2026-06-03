Beatrice morta a Bordighera, oggi gli interrogatori della madre e di Emanuel Iannuzzi

Beatrice è morta a 2 anni dopo presunti maltrattamenti in casa a Bordighera. Oggi la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuel Iannuzzi saranno interrogati dai giudici dopo il cambio dell’accusa in maltrattamenti aggravati dalla morte.

Si tengono oggi, mercoledì 3 giugno, gli interrogatori di garanzia per Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, arrestati nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni deceduta a Bordighera dopo le violenze subite in casa.

I due indagati si trovano detenuti in strutture diverse. Iannuzzi è recluso a Imperia e sarà il primo a comparire davanti al giudice alle 12, assistito dagli avvocati Maria Gioffré e Cristian Urbini. Successivamente verrà sentita Aiello, detenuta nel carcere di Torino e difesa dai legali Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni.

La posizione giudiziaria della coppia si è aggravata nelle ultime settimane. In un primo momento la Procura di Imperia aveva contestato alla madre della bambina il reato di omicidio preterintenzionale in concorso. Con il proseguimento delle indagini, però, gli inquirenti hanno modificato l’accusa in maltrattamenti aggravati dalla morte.

Il procuratore capo Alberto Lari ha spiegato che il nuovo capo d’imputazione comporta pene più severe. L’omicidio preterintenzionale prevede una condanna da 10 a 18 anni di carcere, mentre per il reato contestato oggi agli indagati la pena può arrivare fino a 24 anni di reclusione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Beatrice sarebbe cresciuta in un ambiente segnato da continue violenze e vessazioni. Le indagini hanno raccolto le testimonianze delle due sorelle maggiori della bambina, di 8 e 9 anni, oltre ai report dei servizi sociali che descrivono una situazione familiare molto difficile.

Le due minori avrebbero raccontato episodi di punizioni fisiche e aggressioni all’interno dell’abitazione. Le bambine, stando agli atti, venivano lasciate sole per lunghi periodi e rimproverate anche quando cercavano di accudire la sorellina più piccola.

Gli investigatori hanno inoltre sequestrato il telefono cellulare di Iannuzzi. Nel dispositivo sarebbero stati trovati fotografie dei lividi riportati dalla bambina e video ritenuti rilevanti dagli inquirenti, che documenterebbero episodi di violenza e maltrattamenti avvenuti in casa.