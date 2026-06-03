Iran e Usa ancora in trattativa, Trump aumenta la pressione su Hormuz e attacca Netanyahu

Iran e Stati Uniti continuano i colloqui sul nucleare mentre Washington aumenta la pressione sullo Stretto di Hormuz. Trump chiede a Teheran un accordo immediato e cresce la tensione con Netanyahu sulla guerra in Libano.

I negoziati tra Iran e Stati Uniti restano al centro della crisi mediorientale, ma le ricostruzioni diffuse da Teheran e Washington continuano a essere opposte. L’agenzia iraniana Fars, vicina ai Guardiani della Rivoluzione, ha parlato di colloqui sospesi da giorni, spiegando che l’ultimo messaggio inviato dagli iraniani agli americani riguardava l’escalation militare in Libano.

Donald Trump ha però smentito pubblicamente qualsiasi interruzione. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano ha definito “false” le indiscrezioni sul blocco delle trattative, sostenendo che i contatti siano proseguiti senza pause anche negli ultimi giorni. Trump ha quindi rivolto un nuovo appello diretto a Teheran, invitando il governo iraniano a raggiungere rapidamente un’intesa.

Nel frattempo Washington continua a mantenere alta la pressione sullo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio. Durante un’audizione al Congresso, il segretario di Stato Marco Rubio ha chiarito che gli Stati Uniti non intendono revocare le sanzioni contro l’Iran in cambio della riapertura dello stretto.

Rubio ha spiegato che eventuali alleggerimenti delle misure economiche potranno arrivare soltanto dopo concessioni concrete sul programma nucleare iraniano. Il capo della diplomazia americana ha inoltre avvertito Teheran che la chiusura dello stretto potrebbe portare a “altre opzioni” da parte degli Stati Uniti.

Secondo Rubio, l’Iran avrebbe già colpito navi commerciali e piazzato mine nelle acque internazionali dell’area. Washington ritiene inaccettabile uno scenario in cui Teheran possa bloccare il traffico marittimo e imporre condizioni alle imbarcazioni in transito. Gli Stati Uniti sostengono inoltre che nessuna grande potenza, inclusi Cina e Russia, abbia interesse a una chiusura del passaggio.

Intanto il fronte libanese resta altamente instabile. Hezbollah ha confermato di aver ricevuto due proposte americane per un cessate il fuoco con Israele. Il movimento sciita sta valutando il piano attribuito a Trump, che prevederebbe una tregua totale entro 48-72 ore.

Secondo l’emittente Al Manar, vicina a Hezbollah, una precedente proposta collegata a Rubio sarebbe stata respinta perché considerata insufficiente. Il gruppo libanese continua infatti a chiedere un cessate il fuoco completo e senza eccezioni.

Le tensioni hanno provocato anche uno scontro diretto tra Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Axios ha riferito di una telefonata molto dura tra i due leader, durante la quale il presidente americano avrebbe accusato Netanyahu di alimentare l’escalation in Libano e di mettere a rischio i negoziati con l’Iran.

Secondo le indiscrezioni, Trump avrebbe criticato apertamente la strategia militare israeliana, sostenendo che il conflitto stia aumentando l’isolamento internazionale di Israele. Fonti vicine a Netanyahu hanno però smentito gli attacchi personali riportati dai media americani, pur confermando il clima teso del colloquio.

Lo staff del premier israeliano ha precisato che il confronto con Trump si sarebbe concentrato soprattutto sui messaggi pubblicati sui social dai due leader e sulle diverse interpretazioni della possibile tregua tra Israele e Hezbollah.