Iran e Usa senza accordo, Trump esclude aperture su sanzioni e Stretto di Hormuz

Le trattative tra Iran e Stati Uniti restano bloccate dopo le dichiarazioni contrastanti arrivate da Teheran e Washington su una possibile intesa per ridurre le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana aveva parlato di una bozza preliminare, definita “accordo di Islamabad”, che avrebbe previsto una riduzione delle restrizioni americane sul traffico marittimo iraniano e il ritiro di parte delle forze Usa presenti nell’area.

Secondo quanto riferito dai media iraniani, Teheran si sarebbe impegnata a riportare entro un mese i livelli del traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman alla situazione precedente al conflitto. La bozza prevedeva inoltre che lo Stretto di Hormuz restasse sotto controllo iraniano insieme all’Oman, con l’esclusione delle navi militari statunitensi.

La Casa Bianca ha però smentito immediatamente l’esistenza di qualsiasi accordo. Attraverso il profilo Rapid Response vicino all’amministrazione americana, Washington ha definito “totalmente inventate” le informazioni diffuse dalla tv iraniana.

Donald Trump è intervenuto durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, affermando che l’Iran starebbe cercando un’intesa ma senza risultati concreti. Il presidente americano ha ribadito che gli Stati Uniti non accetteranno compromessi considerati insufficienti e ha lasciato aperta anche l’ipotesi di nuove operazioni militari coordinate dal segretario alla Difesa Pete Hegseth.

Trump ha escluso qualsiasi allentamento delle sanzioni economiche contro Teheran. Parlando dei beni iraniani congelati, il presidente ha chiarito che sarà Washington a decidere tempi e modalità di eventuali restituzioni. Alla domanda su possibili aperture in cambio della rinuncia iraniana al materiale nucleare, la risposta è stata netta: nessuna riduzione delle sanzioni.

Nel suo intervento, Trump ha sostenuto che la situazione economica iraniana starebbe peggiorando rapidamente e che Teheran avrebbe bisogno di un accordo più degli Stati Uniti. Ha anche respinto l’idea che la crisi possa condizionare la campagna elettorale americana in vista delle elezioni di midterm, dichiarando di non essere preoccupato dagli equilibri futuri del Congresso.

Il segretario di Stato Marco Rubio, presente accanto al presidente durante la riunione, ha parlato di “alcuni progressi” nei colloqui diplomatici, precisando però che serviranno ancora giorni per capire se sarà possibile avvicinare le posizioni.

Trump ha infine lanciato un messaggio diretto sull’apertura dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico mondiale. Il presidente ha dichiarato che nessun Paese controllerà il passaggio marittimo e che saranno gli Stati Uniti a garantirne la sicurezza. Nel mirino anche l’Oman, accusato indirettamente di offrire sostegno ai piani iraniani nella regione.