Iran e Stati Uniti, Teheran prende tempo sull'accordo mentre Trump attacca Netanyahu

L’Iran non ha ancora approvato la proposta di accordo con gli Stati Uniti e continua a valutare il testo finale. Teheran parla di scarsa fiducia verso Washington, mentre Donald Trump attacca Benjamin Netanyahu per l’escalation in Libano.

L’Iran non ha ancora dato una risposta definitiva alla proposta di accordo avanzata dagli Stati Uniti per chiudere il conflitto tra i due Paesi. A Teheran prosegue l’esame del testo finale e, secondo una fonte vicina al team negoziale iraniano citata dall’agenzia Mehr News, le discussioni interne sono ancora aperte.

Alla base della cautela iraniana c’è la sfiducia verso Washington. La fonte ha spiegato che le precedenti esperienze diplomatiche con gli Stati Uniti hanno lasciato dubbi sulla reale volontà americana di rispettare gli impegni assunti. Per questo motivo, Teheran starebbe cercando garanzie concrete prima di accettare qualsiasi intesa.

Secondo quanto riferito, l’Iran pretende benefici immediati e verificabili nell’ambito dell’eventuale accordo, evitando promesse considerate insufficienti dopo i precedenti negoziati falliti tra le due parti.

Nel frattempo cresce la tensione anche sul fronte mediorientale. Axios, citando fonti informate sui colloqui, sostiene che il presidente americano Donald Trump avrebbe avuto uno scontro molto duro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l’escalation militare in Libano.

Secondo le indiscrezioni, Trump avrebbe accusato Netanyahu di aggravare la situazione regionale in un momento delicato per i negoziati con Teheran. L’Iran, infatti, avrebbe minacciato di abbandonare il tavolo delle trattative proprio a causa dell’intensificarsi delle operazioni militari tra Israele e Hezbollah.

Il presidente americano avrebbe espresso forte irritazione nei confronti del leader israeliano, sostenendo che le recenti azioni militari stanno isolando Israele sul piano internazionale e rischiano di compromettere ogni tentativo di tregua.

Nelle stesse ore Trump ha chiesto pubblicamente la fine definitiva dei combattimenti tra Israele e Hezbollah. Attraverso Truth Social ha dichiarato che entrambe le parti avrebbero accettato di interrompere gli attacchi reciproci. Il presidente ha aggiunto di sperare che il cessate il fuoco possa durare “per sempre”.