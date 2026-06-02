Roland Garros, Mensik fermato dalla pioggia durante l'allenamento a Parigi

La pioggia caduta su Parigi ha interrotto bruscamente l’allenamento di Jakub Mensik al Roland Garros 2026, poche ore prima del quarto di finale contro Joao Fonseca. Il tennista ceco stava lavorando su un campo di preparazione quando gli addetti hanno deciso di liberare rapidamente l’area per proteggere campo e attrezzature.

La scena ha creato tensione. Gli addetti hanno iniziato a smontare la rete mentre Mensik era ancora in campo, costringendo lui e il suo staff a fermare la seduta prima del previsto. La decisione è arrivata per evitare che la pioggia danneggiasse la superficie e il materiale utilizzato durante gli allenamenti.

Il team del ceco non ha accolto bene l’interruzione. L’allenatore di Mensik ha protestato con forza, minacciando di chiamare la direttrice del torneo, mentre anche il giocatore si è avvicinato agli addetti per chiedere spiegazioni. La discussione si è accesa in pochi istanti, nel clima già complicato dal maltempo.

Mensik, però, non ha lasciato subito il campo. Mentre la rete veniva portata via, ha continuato ad allenarsi sulle volée, un fondamentale che può essere provato anche senza la rete montata. Un modo per non perdere del tutto la sessione prima della sfida contro Fonseca nello Slam parigino.