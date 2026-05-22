Sinner al Roland Garros, allenamento con Baez per alzare ritmo e intensità a Parigi

Sinner prepara il Roland Garros con Baez a Parigi, allenamento ad alta intensità sulla terra rossa.

Jannik Sinner ha iniziato la sua preparazione al Roland Garros 2026 con una nuova sessione di allenamento a Parigi insieme all’argentino Sebastian Baez. Il numero uno azzurro ha scelto un avversario abituato alla terra rossa per aumentare velocità e continuità negli scambi in vista del debutto nello Slam francese.

La seduta di venerdì 22 maggio rappresenta un altro passo nel percorso di avvicinamento al torneo parigino, l’unico Major che manca ancora nel palmarès del tennista italiano. Baez, specialista della superficie, è stato scelto proprio per mettere alla prova Sinner su ritmo, intensità e resistenza negli scambi prolungati.

Il giorno precedente, il campione altoatesino aveva sostenuto il suo primo allenamento ufficiale sui campi del torneo insieme al monegasco Valentin Vacherot. In serata, Sinner aveva poi preso parte all’evento “Gaël & Friends”, organizzato per celebrare l’ultima partecipazione di Gael Monfils al Roland Garros.

Il debutto di Sinner nel tabellone principale è previsto tra lunedì 25 e martedì 26 maggio contro il francese Clement Tabur. Per l’azzurro sarà subito un test da affrontare davanti al pubblico di casa dell’avversario.