Sinner fuori dal Roland Garros, Mouratoglu lo critica: il confronto con Alcaraz

Sinner è uscito dal Roland Garros contro Cerundolo dopo un malore in campo. Mouratoglu ha indicato nella gestione della sofferenza il possibile divario con Alcaraz.

Patrick Mouratoglu ha analizzato l’eliminazione di Jannik Sinner dal Roland Garros 2026, arrivata al secondo turno contro Francisco Cerundolo dopo una partita chiusa in cinque set.

Il tennista italiano ha accusato un colpo di calore durante il match, con nausea, un principio di crampi e una condizione fisica sempre più difficile da gestire. La sconfitta ha riaperto il tema del rendimento di Sinner quando le partite si allungano e le condizioni diventano più dure.

Mouratoglu, intervenuto sui suoi canali social, ha spostato il confronto con Carlos Alcaraz dal piano fisico a quello mentale. Secondo l’allenatore francese, il dato più netto riguarda le sfide oltre le tre ore e cinquanta minuti: Sinner avrebbe un bilancio di 0 vittorie e 9 sconfitte, mentre Alcaraz sarebbe a 15 successi e una sola sconfitta.

L’ex coach di Serena Williams ha spiegato che Sinner è abituato a vincere molti incontri in modo rapido, spesso senza concedere set agli avversari. Alcaraz, invece, pur dominando meno spesso dall’inizio alla fine, sarebbe più allenato a restare dentro la partita quando deve soffrire, cambiare piano e trovare soluzioni sotto pressione.

Il ragionamento di Mouratoglu parte proprio da questa differenza. Nei momenti complicati, secondo il tecnico francese, Alcaraz ha già imparato a convivere con l’instabilità del match, mentre Sinner rischia di trovarsi più esposto ai dubbi quando non riesce a imporre subito il proprio gioco.