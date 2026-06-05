Jannik Sinner dopo il Roland Garros, Agassi critica la preparazione e Venus Williams lo difende

Jannik Sinner si divide tra critiche e difese dopo il ritiro al Roland Garros 2026. Andre Agassi punta il dito sulla preparazione fisica, mentre Venus Williams respinge le accuse e sottolinea la tenacia mostrata dall’azzurro.

Le condizioni fisiche di Jannik Sinner continuano a far discutere dopo l’uscita di scena al Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo è stato costretto ad arrendersi durante il secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo, dopo aver accusato nausea e i primi segnali di crampi in una giornata segnata dalle alte temperature di Parigi.

La sconfitta dell’azzurro ha acceso il dibattito tra ex campioni e protagonisti del tennis internazionale. Tra le voci più dure c’è quella di Andre Agassi, che ha espresso forti perplessità sulla gestione atletica del giocatore italiano durante un intervento alla televisione americana Tnt.

L’ex numero uno del mondo ha ricordato la capacità di sostenere lunghe battaglie in campo durante la propria carriera, spiegando come ogni atleta debba conoscere con precisione i propri limiti fisici. Secondo Agassi, il confronto tra la finale disputata da Sinner a Parigi un anno fa e il crollo accusato dopo meno di due ore nel torneo attuale evidenzierebbe un problema da affrontare.

Per il campione statunitense, la differenza tra essere semplicemente in forma e arrivare realmente preparati a una competizione di questo livello è sostanziale. Agassi ritiene che il team dell’italiano debba analizzare con attenzione quanto accaduto, valutando eventuali modifiche nella pianificazione del lavoro, nell’idratazione o nell’organizzazione dello staff che segue il tennista.

Pur riconoscendo il valore di Sinner e il lavoro svolto finora, Agassi ha sostenuto che un atleta capace di affrontare maratone superiori alle cinque ore non dovrebbe andare incontro a un calo così netto dopo appena un’ora e quarantacinque minuti di gioco.

Di parere opposto Venus Williams, intervenuta per difendere il campione italiano dalle critiche. L’ex numero uno americana ha invitato a non dare troppo peso ad alcune statistiche legate alla durata dei match disputati da Sinner, ricordando come i risultati ottenuti dal tennista parlino già da soli.

Williams ha inoltre evidenziato il comportamento mostrato dall’azzurro nei momenti più difficili. A suo giudizio, nonostante le condizioni estreme affrontate in campo, Sinner ha continuato a lottare senza mai pensare di ritirarsi o cercare giustificazioni.

L’ex campionessa statunitense ha infine elogiato il modo in cui il tennista italiano affronta sia i successi sia le sconfitte, sottolineando la compostezza e la correttezza dimostrate anche in una delle giornate più complicate della sua stagione.