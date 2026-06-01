Sinner fuori dal Roland Garros, Isner lega il ko al caldo e ai capelli rossi

Isner ha attribuito il ko di Sinner al caldo e alle caratteristiche fisiche del tennista, dopo la sconfitta al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo.

La sconfitta di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros 2026 ha acceso il commento di John Isner, ex tennista statunitense oggi opinionista. L’azzurro è stato battuto in cinque set dall’argentino Juan Manuel Cerundolo, al termine di una partita segnata anche dalle condizioni climatiche.

Secondo Isner, Sinner arrivava al torneo in un ottimo stato di forma. L’ex giocatore ha riconosciuto il lavoro del team dell’altoatesino, soprattutto nella preparazione fisica, nell’alimentazione e nella gestione dell’idratazione durante gli impegni in campo.

Il punto sollevato da Isner riguarda però le caratteristiche fisiche del numero uno italiano. A suo giudizio, la carnagione chiara e i capelli rossi potrebbero renderlo più esposto alle difficoltà provocate dal caldo intenso.

Isner ha spiegato che alcuni atleti con pelle molto chiara e capelli rossi faticano maggiormente quando le temperature salgono. In condizioni afose, secondo la sua lettura, il corpo avrebbe più difficoltà a raffreddarsi e questo potrebbe incidere sul rendimento durante match lunghi e dispendiosi.