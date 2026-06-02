Maltempo al Nord, allerta meteo il 3 giugno anche al Centro-Sud

Una nuova fase di Maltempo sta interessando l’Italia con temporali, raffiche di vento e nubifragi che hanno già provocato disagi in diverse aree del Nord. Le situazioni più delicate si registrano tra Piemonte, Lombardia e Veneto, mentre per mercoledì 3 giugno l’instabilità è attesa anche nelle zone interne del Centro-Sud e lungo i settori adriatici.

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse dopo l’arrivo di una bassa pressione di origine atlantica sul Mediterraneo. Per la giornata di mercoledì è stata valutata allerta arancione sulla Liguria di Levante. Allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sull’intero territorio di Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, oltre che su parte di Lazio, Campania e Puglia.

In Piemonte il maltempo ha colpito soprattutto il Vercellese. A Crescentino un forte temporale ha scoperchiato il tetto di una scuola elementare e il sindaco Vittorio Ferrero ha disposto la chiusura dell’istituto per la giornata successiva. Disagi anche a Trino, dove le grandinate hanno reso necessario il monitoraggio delle aree più esposte da parte dell’amministrazione comunale.

Il sindaco di Trino, Daniele Pane, ha avviato sopralluoghi nel centro abitato per verificare le criticità. La Protezione Civile è intervenuta nelle strade dove la rete fognaria fatica a smaltire l’acqua piovana, mentre i vigili del fuoco sono impegnati in più operazioni sul territorio. Ai cittadini è stato chiesto di evitare le zone allagate e di limitare gli spostamenti non necessari.

Le condizioni meteo hanno complicato anche un intervento in alta quota sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. Il Soccorso Alpino Valdostano è stato attivato per due alpinisti polacchi, uno dei quali colpito a una spalla da un fulmine. I due hanno riferito di stare bene, ma di non riuscire a proseguire. L’uso dell’elicottero non è possibile a causa del tempo avverso e i soccorritori, arrivati con la Skyway fino al Rifugio Torino, stanno valutando un intervento con tecnica alpinistica.

In Lombardia il Centro Monitoraggio Rischi Naturali regionale ha diffuso un’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico e temporali. Il Comune di Milano ha invitato la popolazione a prestare attenzione nelle aree vicine ai fiumi e ai sottopassi, soprattutto durante gli spostamenti e in caso di eventi all’aperto.

In Veneto l’allerta arancione riguarda quasi tutto il territorio regionale, con l’eccezione della provincia di Belluno. La sala operativa della Protezione civile resterà attiva 24 ore su 24 per seguire l’evoluzione di rovesci intensi, raffiche di vento e grandinate. Le aree osservate con maggiore attenzione sono la provincia di Rovigo e la Bassa Veronese, dopo i fenomeni che hanno già interessato la bassa padovana e la parte orientale del Trevigiano.

Il Friuli-Venezia Giulia è entrato in allerta gialla dalle 18 su tutto il territorio regionale. In Veneto è prevista una temporanea attenuazione dei fenomeni tra mercoledì e giovedì, prima di una possibile nuova ripresa del maltempo nella giornata di venerdì.