Meteo, maltempo e caldo record: temporali con grandine al Nord, afa al Centro-Sud

Il caldo sta aumentando in Italia, ma al Nord si nascondono insidie: forti temporali e grandinate. Questa prima settimana di giugno segna una fase climatica estrema, con temperature elevate e fenomeni meteo repentini. Scopri le previsioni degli esperti per affrontare al meglio questi giorni turbolenti.

Una nuova fase di caldo intenso e fenomeni estremi sta investendo l’Italia in questo inizio di giugno. Mentre l’anticiclone africano porta temperature in netta risalita, le regioni del Nord devono fare i conti con temporali violenti e possibili grandinate.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, oggi, martedì 3 giugno, e domani, mercoledì 4, sono attesi forti temporali su diverse aree settentrionali. Le zone più a rischio sono le Alpi e le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si potrebbero verificare celle temporalesche molto sviluppate in altezza (fino a 10 km), accompagnate da raffiche di vento oltre i 60 km/h e grandine con chicchi fino a 2-3 cm di diametro.

Questi fenomeni sono il risultato dell’interazione tra correnti instabili atlantiche e un’atmosfera ricca di energia, alimentata da umidità e calore accumulati nei giorni precedenti. Il mix esplosivo favorisce la formazione di temporali improvvisi e intensi, con impatti localmente anche severi.

Nel resto del Paese, il dominio dell’anticiclone subtropicale garantirà condizioni di tempo soleggiato e temperature in ulteriore aumento. Da giovedì 5 giugno, il ritorno dell’alta pressione porterà una nuova ondata di caldo africano su tutto il bacino del Mediterraneo.

Già da giovedì, infatti, si prevede stabilità atmosferica e un clima molto caldo su gran parte d’Italia. Il picco è atteso nel fine settimana, con temperature oltre i 35°C su molte aree di pianura del Nord e del Centro e valori che potrebbero superare i 40°C in Sardegna.

Previsioni Meteo

Martedì 3 giugno – Nord: temporali su Alpi e Prealpi, soleggiato altrove. Centro e Sud: stabile e caldo estivo.

Mercoledì 4 giugno – Nord: temporali in estensione dalle Alpi nordoccidentali alle pianure di Piemonte e Lombardia. Centro: cieli velati. Sud: sole e caldo.

Giovedì 5 giugno – Nord: residui temporali in montagna, schiarite in pianura. Centro: sereno o poco nuvoloso. Sud: prevalenza di sole e temperature in aumento.

Tendenza: nuova espansione dell’anticiclone africano con clima molto caldo in tutta Italia.