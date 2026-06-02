Meteo del 2 giugno, forti temporali al Nord e sole estivo al Centro-Sud

L’Italia affronta una Festa della Repubblica con meteo opposto tra Nord e Sud. Temporali forti e grandine colpiscono le regioni settentrionali, mentre Centro e Meridione restano sotto il sole con temperature vicine ai 30 gradi.

L’Italia celebra il 2 giugno con condizioni Meteo molto diverse tra le varie aree del Paese. Le regioni settentrionali devono fare i conti con un peggioramento marcato, mentre al Centro-Sud domina il sole accompagnato da temperature tipicamente estive.

Nel corso della mattinata le prime piogge interessano il Nord-Ovest, ma è dal pomeriggio che il maltempo entra nel vivo. L’arrivo di aria più fresca dal Nord Atlantico incontra il caldo umido accumulato negli ultimi giorni sulla Pianura Padana, creando le condizioni per temporali intensi e possibili grandinate.

Le zone più esposte ai fenomeni più forti sono quelle comprese tra il Piemonte orientale, la Lombardia e l’Emilia. Rovesci e temporali si estendono comunque a gran parte del Nord e raggiungono anche la Toscana nel pomeriggio.

Il peggioramento porta anche un deciso calo delle temperature al Settentrione. Dopo il caldo anomalo registrato a fine maggio, le massime tornano sotto i 25 gradi in molte città della Val Padana. A Milano i valori restano intorno ai 22-23 gradi, con un ritorno a condizioni più fresche rispetto ai giorni precedenti.

Scenario completamente diverso al Centro e al Sud, dove prevale il bel tempo. Qualche velatura interessa soltanto alcune aree interne e montuose, ma il sole resta protagonista su gran parte delle regioni centrali e meridionali. Le temperature raggiungono facilmente i 28-30 gradi, regalando una giornata dal clima pienamente estivo.

Secondo le previsioni, la fase instabile proseguirà anche nei prossimi giorni. Mercoledì il maltempo si sposterà verso il Nord-Est e parte del Centro, con rovesci attesi anche tra Campania e Puglia. Giovedì è previsto un temporaneo miglioramento, mentre tra venerdì e il weekend una nuova perturbazione riporterà piogge e temporali soprattutto al Nord.

Per martedì 2 giugno sono attesi forti temporali sulle Alpi e sulle pianure del Nord, sole prevalente al Centro con qualche rovescio tra Appennino e Toscana, mentre al Sud il tempo resta stabile e caldo salvo isolati fenomeni sulle aree interne delle Isole Maggiori.

Mercoledì 3 giugno l’instabilità interesserà soprattutto il Triveneto e le regioni adriatiche del Centro. Al Sud sono previsti rovesci tra Campania e Puglia, con condizioni migliori altrove.

Giovedì 4 giugno il tempo sarà in generale miglioramento su gran parte della Penisola, ma la tregua durerà poco. Da venerdì nuove perturbazioni porteranno altre precipitazioni, ancora una volta più frequenti sulle regioni settentrionali.