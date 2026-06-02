Mattarella per il 2 giugno, Gli italiani tengono vivi i principi della Repubblica

Sergio Mattarella ha celebrato il 2 giugno ricordando il valore della solidarietà e del senso di responsabilità degli italiani. Il presidente della Repubblica ha definito questi comportamenti il vero legame che tiene unito il Paese.

Nel giorno dedicato alla Festa della Repubblica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un messaggio agli italiani ricordando il valore dei principi nati con il referendum del 2 giugno 1946. Il capo dello Stato è intervenuto durante “Ne parliamo con il Presidente”, programma realizzato dal Tg1 e da Rai Cultura in occasione dell’ottantesimo anniversario della consultazione che sancì la nascita della Repubblica italiana.

Mattarella ha parlato del ruolo svolto al Quirinale, definendolo impegnativo e a volte faticoso, ma anche ricco di soddisfazioni. Dal suo osservatorio istituzionale, ha spiegato di aver potuto conoscere da vicino il volto più autentico del Paese, fatto di gesti concreti e responsabilità condivise.

Il presidente ha ricordato le tante iniziative di solidarietà e gli impegni quotidiani messi in campo dai cittadini per tutelare l’interesse generale. Secondo Mattarella, sono proprio questi comportamenti spontanei a rappresentare il vero tessuto della Repubblica e a dare continuità ai valori sanciti dalla Costituzione.

Nel suo intervento, il capo dello Stato ha sottolineato come i principi repubblicani non restino soltanto parole scritte, ma vengano applicati e vissuti ogni giorno da milioni di italiani attraverso attività sociali, impegno civile e senso di comunità.