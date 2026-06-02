Festa della Repubblica, Mattarella celebra gli 80 anni della Costituzione casa comune

L’Italia celebra gli 80 anni della Repubblica con le cerimonie ufficiali a Roma e il messaggio di Sergio Mattarella, che richiama i valori della Costituzione e il ruolo delle Forze Armate nella difesa della libertà e della pace.

L’Italia celebra oggi, 2 giugno 2026, l’80esimo anniversario della Repubblica con le tradizionali cerimonie istituzionali a Roma. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto le commemorazioni al Vittoriano, dove ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto.

La cerimonia si è svolta davanti all’Altare della Patria alla presenza delle principali cariche dello Stato, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. Sul cielo della Capitale è poi arrivato il passaggio delle Frecce Tricolori, che hanno colorato Roma con le scie verde, bianca e rossa.

Nel messaggio inviato al capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano, Mattarella ha ricordato il significato storico del referendum del 2 giugno 1946, definendolo “un atto di libertà senza precedenti” che permise agli italiani di costruire un Paese democratico dopo la guerra e il regime fascista.

Il Capo dello Stato ha descritto la Costituzione come la “casa comune” degli italiani, richiamando il valore dei diritti garantiti dalla Carta e i doveri di solidarietà che tengono unita la comunità nazionale. Mattarella ha anche ricordato il primo voto a suffragio universale, quando uomini e donne parteciparono insieme alla scelta tra monarchia e Repubblica.

Nel suo intervento, il presidente della Repubblica ha reso omaggio ai militari impegnati nella Guerra di Liberazione, ricordando il contributo dei Gruppi di Combattimento alla rinascita del Paese. Ha poi parlato delle tensioni internazionali e dei rischi legati alla sicurezza globale, sostenendo che la pace non può essere raggiunta finché restano aperti conflitti e situazioni di instabilità.

Mattarella ha ribadito il ruolo dell’Italia e dell’Europa nel difendere il rispetto delle regole internazionali e nel costruire condizioni di sicurezza condivisa. Un passaggio è stato dedicato anche alle Forze Armate italiane, definite “pilastro della Repubblica” e presidio della convivenza pacifica tra i popoli.

Per l’anniversario della Repubblica è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un messaggio pubblicato sui social. La premier ha parlato di ottant’anni segnati da sacrifici, unità e partecipazione, ricordando il lavoro delle generazioni che hanno contribuito alla crescita del Paese.

Meloni ha invitato gli italiani a custodire il patrimonio costruito dal dopoguerra a oggi, definendo la Festa della Repubblica un momento che richiama il senso di responsabilità verso le future generazioni e il servizio alla nazione.