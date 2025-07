Sergio Mattarella compie 84 anni: gli auguri delle istituzioni al presidente della Repubblica

Sergio Mattarella compie oggi 84 anni. Il presidente della Repubblica, al Quirinale da oltre dieci anni, riceve in queste ore numerosi messaggi di auguri da esponenti delle principali istituzioni italiane, che ne celebrano il ruolo e la dedizione al Paese.

Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha scritto: “Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella giungano, a nome mio e della Camera dei deputati, i più sentiti auguri di buon compleanno, accompagnati da un sincero ringraziamento per il costante e alto servizio reso al Paese. Il suo impegno, che ha attraversato e sta attraversando momenti di grande complessità, è punto di riferimento e guida nell'affrontare le difficili sfide che questi tempi impongono e nella costante ricerca del dialogo e della pace”.

Anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha voluto omaggiare Mattarella con un messaggio diffuso sui social: “A nome mio e del Senato della Repubblica, rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli auguri sinceri di buon compleanno. Autorevolezza, equilibrio e rigore lo hanno sempre contraddistinto in questi anni, divenendo punto di riferimento saldo per le istituzioni e i cittadini”.

Un messaggio è arrivato anche dalla ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati: “Con il suo esempio di equilibrio, rigore e umanità, continua a essere un punto di riferimento per l’intera Nazione. Grazie per la dedizione con cui onora il ruolo di garante della nostra Costituzione e dell’unità del Paese”.

Matteo Renzi, ospite di SkyTg24, ha commentato: “Meno male che Sergio c'è. Oggi facciamo gli auguri a Mattarella. Se questa destra si prende anche il presidente della Repubblica — e non voglio pensare a Lollobrigida presidente — hai tolto l'ultimo difensore delle istituzioni. Anche per questo il centrosinistra deve lavorare assieme”.

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha diffuso una nota: “A nome della Giunta della Regione Lazio e mio personale, rivolgo i più sentiti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Esprimo profondi sentimenti di gratitudine e riconoscenza per la dedizione, il rigore e l’alto senso delle istituzioni con cui assolve il ruolo di rappresentante dell’unità nazionale, custode e garante della Costituzione. La sua guida è un grande esempio di autorevolezza, equilibrio e servizio responsabile al Paese”.

Infine, anche il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ha voluto rendere omaggio al Capo dello Stato: “La sua abnegazione, la sensibilità nei confronti delle persone fragili, la grande dedizione e il suo equilibrio sono motivo d'ispirazione per tutti noi, nel nostro quotidiano impegno a favore dei più vulnerabili. Auguri Presidente”.