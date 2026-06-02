Beatrice morta a 2 anni a Bordighera, le sorelle punite e minacciate per un gesto d'affetto

Beatrice è morta a 2 anni dopo mesi di violenze in casa a Bordighera, mentre le sorelle di 8 e 9 anni venivano isolate, minacciate e punite anche per un gesto d’affetto verso la bambina.

Le due sorelle maggiori di Beatrice, la bambina di 2 anni morta dopo le violenze subite in casa, avrebbero vissuto per mesi in un clima di paura e isolamento. Nelle carte dell’inchiesta della procura di Imperia, che ha portato all’arresto di Emanuel Iannuzzi, 42 anni, e della madre della piccola, Emanuela Aiello, 44 anni, compare anche la relazione dei servizi sociali che descrive le due bambine di 8 e 9 anni come “adultizzate”, costrette troppo presto a confrontarsi con situazioni incompatibili con la loro età.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, da quando la donna aveva iniziato la relazione con Iannuzzi, le figlie sarebbero rimaste spesso sole nell’abitazione di Bordighera. Anche durante le festività natalizie le due bambine sarebbero state lasciate senza adulti in casa, mentre a Capodanno avrebbero ricevuto l’ordine di occuparsi delle pulizie.

Gli episodi di violenza e intimidazione sarebbero stati continui. Una delle sorelle sarebbe stata minacciata dopo aver dato un bacio alla piccola Beatrice. Emanuel Iannuzzi le avrebbe detto di aver visto il gesto prima di colpirla con uno schiaffo violento. Anche l’altra bambina, che spesso si prendeva cura della sorellina, sarebbe stata punita per aver chiesto di uscire insieme alla madre e al compagno della donna. In quell’occasione sarebbe stata chiusa da sola in una stanza per circa un’ora.

Le minacce, secondo gli atti dell’indagine, erano frequenti. Alla maggiore sarebbe stato imposto di non piangere per evitare altre percosse. In uno degli episodi riportati dagli investigatori, la bambina avrebbe gridato aiuto dalla finestra mentre Beatrice stava male al piano superiore. Le due sorelle erano state lasciate chiuse in casa senza telefono, mentre la madre e Iannuzzi cenavano e non volevano essere disturbati.

Davanti agli inquirenti, una delle bambine avrebbe poi raccontato di aver cercato più volte di avvisare la madre delle condizioni della sorellina senza ricevere risposta. Dopo essere state allontanate dall’ambiente familiare, entrambe avrebbero iniziato a raccontare con maggiore precisione quanto accadeva dentro casa.

Nell’inchiesta sono finiti anche alcuni video e fotografie trovati dagli investigatori. Emanuel Iannuzzi avrebbe documentato con il cellulare episodi di violenza e crudeltà. Tra i materiali sequestrati ci sarebbero immagini dei lividi sul volto di Beatrice e un video nel quale l’uomo avrebbe acceso una sigaretta artigianale di hashish mettendola in bocca alla bambina davanti alle sorelle e alla madre.

Gli investigatori contestano maltrattamenti continui e violenze compiute con mani, cintura e fili elettrici. Gli elementi raccolti comprendono anche messaggi della madre alla figlia maggiore, testimonianze di persone che conoscevano la famiglia e i racconti delle due bambine.

Emanuel Iannuzzi, già arrestato nel 2019, era conosciuto in paese anche per un video girato con il proprio telefono nel quale uccideva un maialino con un colpo alla testa. Ora lui ed Emanuela Aiello, detenuti rispettivamente nei carceri di Genova e Torino, dovranno comparire davanti al gip di Imperia per l’interrogatorio di garanzia.