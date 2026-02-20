Beatrice morta a due anni a Bordighera, segno sulla gamba compatibile con un calcio

Beatrice, due anni, è morta a Bordighera e l’autopsia indica un possibile trauma non accidentale. Sulla gamba è stata trovata un’impronta riconducibile a una scarpa, dettaglio che rafforza i sospetti degli investigatori.

