Beatrice morta a due anni a Bordighera, segno sulla gamba compatibile con un calcio
Beatrice, due anni, è morta a Bordighera e l’autopsia indica un possibile trauma non accidentale. Sulla gamba è stata trovata un’impronta riconducibile a una scarpa, dettaglio che rafforza i sospetti degli investigatori.
Un livido sulla gamba della piccola Beatrice apre nuovi scenari nell’indagine sulla sua morte. L’esame autoptico ha evidenziato un segno che, secondo il medico legale, potrebbe essere stato provocato da un calcio e non da una semplice caduta.
L’autopsia è stata affidata a Francesco Ventura, responsabile dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico San Martino di Genova, su incarico della Procura. Durante gli accertamenti è emersa anche una traccia parziale di suola, individuata sull’arto della bambina, elemento che ora viene analizzato con attenzione dagli inquirenti.
Resta al momento centrale l’ipotesi che il decesso sia stato causato da una emorragia cerebrale. Secondo i primi riscontri, il quadro clinico potrebbe essere il risultato di più fattori che si sarebbero aggravati progressivamente fino all’esito fatale.
Per la morte della bimba è stata arrestata la madre, attualmente detenuta nel carcere di Genova Pontedecimo con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La donna continua a sostenere che la figlia sia caduta accidentalmente dalle scale, versione che contrasta con gli elementi emersi dagli esami medico-legali.