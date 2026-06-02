Fiorello contro la Rai e L'Eredità d'estate, Techetechetè sparisce per paura di Gerry Scotti

Nuova stoccata di Fiorello alla Rai durante la puntata del 2 giugno de “La Pennicanza”, andata in onda nel giorno della Festa della Repubblica. Lo showman, affiancato da Fabrizio Biggio, ha aperto il programma con l’inno d’Italia prima di passare alla satira sui palinsesti televisivi estivi.

Nel mirino è finita la decisione della Rai di sostituire “Techetechetè” con una versione estiva de “L’Eredità”, ancora affidata a Marco Liorni. Fiorello ha scelto di commentare la novità usando il personaggio del Demogorgone, con toni ironici ma molto diretti: “Mi hanno tolto Techetechetè e al suo posto arriva ancora L’Eredità. Dopo tutto l’inverno, pure d’estate?”.

Lo showman ha poi ricordato la sfida degli ascolti con i programmi Mediaset condotti da Gerry Scotti, lasciando intendere che la scelta della Rai sarebbe legata proprio ai risultati Auditel della scorsa stagione. “L’anno scorso La Ruota lo batteva e la Rai si è impanicata”, ha scherzato Fiorello, precisando però di apprezzare sia Liorni sia Scotti.

Secondo Fiorello, “Techetechetè” rappresentava ormai un appuntamento simbolico dell’estate televisiva italiana. Per questo ha lanciato anche una proposta ironica alla Rai: spostare il programma su Rai3 e ribattezzarlo “TecheTecheTrè”. “Basterebbero anche solo trenta minuti, ma ridatecelo”, ha concluso.