Mediaset punta su Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna non si ferma nemmeno in estate

Gerry Scotti resta in onda per tutta l’estate con La Ruota della Fortuna, scelta presa da Mediaset dopo gli ascolti record del quiz. Il game show continuerà anche a luglio e agosto mentre Affari Tuoi si fermerà a metà luglio.

Mediaset cambia strategia e decide di non interrompere la corsa di La Ruota della Fortuna durante i mesi estivi. Il quiz dell’access prime time di Canale 5, affidato a Gerry Scotti con Samira Lui, continuerà infatti ad andare in onda anche a luglio e agosto, smentendo le ipotesi di uno stop temporaneo e dell’arrivo anticipato di The Wall con Max Giusti.

La scelta nasce soprattutto dai risultati ottenuti negli ultimi mesi. Il programma si è trasformato in uno dei punti fermi del palinsesto serale della rete, con ascolti molto alti sia nei giorni feriali sia nel fine settimana. In una delle recenti puntate infrasettimanali il game show ha superato i 3 milioni e 800 mila telespettatori, mentre il sabato ha oltrepassato quota 4 milioni con share superiori al 26%.

Dietro la decisione dei vertici di Cologno Monzese c’è anche il confronto diretto con Rai 1. Il 19 luglio terminerà infatti la stagione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Dal giorno successivo la fascia passerà a Marco Liorni con la versione estiva de L’Eredità, che manterrà la Ghigliottina ma presenterà alcune novità.

Lasciare Gerry Scotti stabilmente nell’access prime time viene considerata una mossa per intercettare quella parte di pubblico che seguirà meno il programma dei pacchi di Rai 1 durante la pausa estiva. Mediaset preferisce quindi puntare sulla continuità e su un volto televisivo già consolidato invece di sperimentare nuovi format nel periodo più complicato dell’anno per gli ascolti.

La programmazione senza interruzioni apre però anche qualche interrogativo tra gli addetti ai lavori. La presenza costante di un format molto riconoscibile e di un conduttore già protagonista di numerosi programmi potrebbe, nel lungo periodo, affaticare una parte degli spettatori. Saranno proprio i dati di luglio e agosto a misurare l’effetto della scelta fatta da Mediaset.