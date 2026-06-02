Roland Garros 2026, derby Berrettini-Arnaldi nei quarti: orari tv e programma di Cobolli

L’Italia avrà almeno un semifinalista al Roland Garros 2026 dopo il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nei quarti di finale. Flavio Cobolli sfiderà Auger-Aliassime sul Philippe-Chatrier nel pomeriggio del 3 giugno.

L’Italia continua a essere protagonista al Roland Garros 2026. Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli hanno conquistato i quarti di finale dello Slam parigino e torneranno in campo mercoledì 3 giugno sul centrale Philippe-Chatrier.

Berrettini ha raggiunto il turno successivo dopo il successo contro Juan Manuel Cerundolo, mentre Arnaldi ha eliminato Frances Tiafoe. Cobolli, invece, ha superato Zachary Svajda guadagnandosi la sfida contro Felix Auger-Aliassime.

Il tabellone metterà di fronte i due azzurri nel derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. La partita è stata inserita nella sessione serale e inizierà alle 20.15 sul Philippe-Chatrier. Con questo incrocio l’Italia ha già la certezza di portare almeno un tennista in semifinale nel torneo maschile.

Prima toccherà a Flavio Cobolli, atteso dal confronto con Auger-Aliassime. Il match sarà il terzo in programma sul centrale dopo i quarti femminili Kalinskaya-Chwalinska e Sabalenka-Shnaider. L’inizio è previsto intorno alle ore 15.

Le sfide del Roland Garros saranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. Gli incontri potranno essere seguiti in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.