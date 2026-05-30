Roland Garros 2026, Berrettini e Cobolli in campo sabato 30 maggio: orari tv e programma

L’Italia si gioca tre match chiave al Roland Garros con Cobolli, Berrettini e Arnaldi impegnati nel terzo turno. In campo anche Sabalenka e Gauff, mentre le partite saranno trasmesse in diretta su Eurosport e in streaming.

Settima giornata al Roland Garros 2026 con un programma ricco di incontri di terzo turno tra singolare maschile e femminile. L’attenzione del pubblico italiano sarà concentrata soprattutto su Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, chiamati a proseguire il loro cammino sulla terra rossa di Parigi.

Sul Campo Philippe-Chatrier il primo azzurro a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, atteso alle ore 12 dalla sfida contro Learner Tien. Dopo il match maschile toccherà a Diane Parry contro Amanda Anisimova, mentre nel pomeriggio Coco Gauff affronterà Anastasia Potapova non prima delle 16. La sessione serale vedrà invece Felix Auger-Aliassime opposto a Brandon Nakashima.

Il Suzanne-Lenglen aprirà il programma alle 11 con Naomi Osaka contro Iva Jovic. A seguire entrerà in scena la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, impegnata contro Daria Kasatkina. Nella stessa giornata spazio anche a Moise Kouame-Alejandro Tabilo e Joao Faria-Frances Tiafoe.

Occhi puntati anche sul Campo Simonne-Mathieu dove Matteo Berrettini affronterà Francisco Comesana non prima delle 13. Prima del romano sarà la volta di Maria Sakkari contro Maja Chwalinska, mentre dopo il match dell’azzurro si giocherà Victoria Mboko-Madison Keys.

Matteo Arnaldi sarà invece protagonista sul Campo 14. L’azzurro sfiderà Raphael Collignon nel terzo incontro di giornata dopo Francisco Cerundolo-Zachary Svajda e Anna Kalinskaya-Camila Osorio.

Il programma del Campo 7 inizierà non prima delle 12 con Diana Shnaider contro Oleksandra Oliynykova. A seguire il confronto maschile tra Juan Manuel Cerundolo e Martin Landaluce.

Tutte le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport. Gli incontri saranno disponibili anche in streaming attraverso HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.