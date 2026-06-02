Amendolara: quattro braccianti pakistani uccisi e bruciati vivi dentro un minivan, il video di Occhiuto

Quattro braccianti pakistani sono morti bruciati dentro un minivan ad Amendolara. Due connazionali sono stati fermati per omicidio aggravato dopo le immagini delle telecamere che avrebbero ripreso tutte le fasi del delitto.

La Calabria è sconvolta per il massacro avvenuto ad Amendolara, Provincia di Cosenza, dove quattro braccianti pakistani sono stati trovati morti all’interno di un minivan dato alle fiamme lungo la Statale 106. La Procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due uomini, connazionali delle vittime, accusati di omicidio plurimo aggravato.

Gli investigatori hanno ricostruito la vicenda grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di un distributore di carburante vicino al luogo della tragedia. Secondo quanto emerso, i due sospettati avrebbero bloccato le portiere del mezzo dall’esterno prima di versare liquido infiammabile nell’abitacolo e appiccare il fuoco.

I fermati sono stati rintracciati a Villapiana dopo diverse ore di indagini e interrogati negli uffici della Questura di Cosenza. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire il movente dell’omicidio e verificare la presenza di eventuali altre persone coinvolte.

Nel giorno della Festa della Repubblica, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha ricordato le quattro vittime durante il messaggio istituzionale dedicato al 2 giugno. Il governatore ha parlato di una vicenda “agghiacciante” che colpisce profondamente la comunità calabrese e riporta al centro il tema della dignità umana e delle condizioni dei migranti.

Occhiuto ha espresso vicinanza alle famiglie dei braccianti uccisi e ha chiesto che venga fatta rapidamente piena luce sul delitto. Poco dopo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il video della tragedia accompagnato da una frase breve e durissima: “Ci sono notizie che fanno vacillare la fiducia nell’umanità”.