Quattro migranti trovati morti in un'auto bruciata ad Amendolara, indaga la polizia

Quattro migranti sono stati trovati morti dentro un’auto incendiata ad Amendolara, lungo la statale 106. I corpi erano carbonizzati e gli investigatori escludono l’ipotesi di un incidente stradale.

Quattro persone sono state trovate senza vita all’interno di un’auto completamente distrutta dalle fiamme ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Il veicolo si trovava vicino a un distributore di carburante lungo la strada statale 106.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di una vettura in fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, durante le operazioni di spegnimento, hanno scoperto i corpi carbonizzati delle vittime all’interno dell’abitacolo.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, le quattro persone morte sarebbero migranti. Gli accertamenti avviati subito dopo il ritrovamento hanno portato gli inquirenti a escludere l’ipotesi di un semplice incidente stradale.

Nell’area stanno lavorando gli agenti della Polizia stradale, insieme alla Squadra mobile di Cosenza e ai carabinieri. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di chiarire le cause dell’incendio che ha distrutto il veicolo.