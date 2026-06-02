Incredibile punto al Roland Garros 2026: Arnaldi batte Tiafoe dopo una rimonta e conquista il derby con Berrettini

Matteo Arnaldi elimina Frances Tiafoe al Roland Garros 2026 e vola ai quarti di finale. Un recupero spettacolare nel quinto set manda in delirio i telecronisti americani e regala all’azzurro il derby con Berrettini.

Matteo Arnaldi continua il suo percorso da protagonista al Roland Garros 2026 e conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale dello Slam parigino. L’azzurro ha superato Frances Tiafoe al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi spettacolari, imponendosi dopo una rimonta che ha acceso il pubblico del Philippe-Chatrier.

Il tennista ligure ha saputo reagire nei momenti più delicati del match contro l’americano, trovando lucidità e intensità nel quinto set decisivo. La vittoria gli permette ora di affrontare Matteo Berrettini in un derby tutto italiano che vale l’accesso alla semifinale del torneo.

Tra gli episodi più commentati della partita c’è uno scambio diventato subito virale. Nel set conclusivo Tiafoe ha provato a chiudere il punto con due smash consecutivi, ma Arnaldi è riuscito ogni volta a recuperare la pallina con difese spettacolari. L’azzurro ha poi alzato un lob profondo costringendo lo statunitense a rincorrere verso il fondo del campo.

Tiafoe ha tentato un terzo smash in corsa, ma il colpo è terminato direttamente in rete. Arnaldi ha esultato con grande energia, mentre anche i telecronisti americani di TNT Sports sono rimasti senza parole davanti allo scambio. “Non riesco a crederci”, hanno gridato in diretta, increduli per quanto appena visto sul campo.

La prestazione del numero italiano conferma il momento positivo vissuto a Parigi. Dopo aver eliminato un avversario esperto e spettacolare come Tiafoe, Arnaldi si prepara ora a una sfida tutta azzurra contro Berrettini, con un posto tra i migliori quattro del torneo in palio.