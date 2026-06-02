Sinner ko al Roland Garros, McEnroe lo sostiene e punta su di lui per Wimbledon 2026

John McEnroe è convinto che Jannik Sinner possa tornare subito protagonista a Wimbledon 2026 nonostante l’eliminazione prematura al Roland Garros. L’ex numero uno americano ha commentato l’uscita del tennista azzurro, fermato al secondo turno del torneo parigino dopo un colpo di calore che ne ha compromesso la prestazione.

Intervistato da La Stampa, McEnroe ha descritto il momento vissuto da Sinner con un paragone netto. “È come vedere Superman colpito dalla kryptonite”, ha detto l’ex campione statunitense, spiegando quanto sia difficile competere in condizioni fisiche precarie. Secondo McEnroe, il numero uno italiano era ormai vicino alla vittoria prima del malore e sarebbe bastato un solo game in più per cambiare completamente il racconto della partita.

L’ex tennista americano ha ricordato anche le difficoltà fisiche che possono colpire un atleta durante un match di alto livello. McEnroe ha raccontato di non aver quasi mai sofferto di crampi in carriera, ma di conoscere oggi quella sensazione e di considerarla devastante durante uno sforzo sportivo.

Nel corso dell’intervista, McEnroe ha parlato anche del sorprendente rendimento degli italiani al Roland Garros. Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi hanno raggiunto i quarti di finale dello Slam francese, risultato che l’ex campione non si aspettava alla vigilia del torneo.

McEnroe ha elogiato in particolare Cobolli, definendolo un atleta completo e maturo dal punto di vista tecnico. Parole positive anche per Berrettini, tornato competitivo dopo mesi complicati segnati dagli infortuni. L’ex numero uno del mondo ha persino immaginato una possibile semifinale tutta italiana tra Berrettini e Cobolli.

Nonostante il ko di Parigi, McEnroe non ha dubbi sulle prospettive future di Sinner sull’erba londinese. Per l’americano, il campione altoatesino resta uno dei principali candidati al titolo di Wimbledon, torneo che affronterà da detentore del trofeo conquistato nella scorsa stagione.