Sabalenka difende Sinner dopo il ko al Roland Garros: Tornerà ancora più forte

La sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros continua a far parlare il circuito internazionale. Il numero uno del ranking Atp è stato eliminato al secondo turno dello Slam parigino da Juan Manuel Cerundolo al termine di una partita segnata dai problemi fisici accusati nel finale del terzo set.

L’azzurro aveva conquistato i primi due parziali e sembrava vicino alla vittoria, prima del calo che ha cambiato l’inerzia del match. Nonostante le difficoltà, Sinner ha scelto di restare in campo fino al quinto set, evitando il ritiro e chiudendo la sfida tra evidenti sofferenze.

A commentare quanto accaduto è stata anche Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta, che in conferenza stampa ha espresso vicinanza al tennista italiano dopo il suo successo contro la francese Elsa Jacquemot nel secondo turno del torneo.

“Lo sostengo sempre e vederlo lottare così è stato davvero doloroso”, ha dichiarato la campionessa bielorussa. Sabalenka ha poi aggiunto di aver tifato per lui fino all’ultimo punto, spiegando di essere convinta che il numero uno azzurro riuscirà a reagire rapidamente dopo questa battuta d’arresto.

“Speravo che Jannik vincesse, sono triste ma sono abbastanza sicura che tornerà ancora più forte”, ha detto la tennista, confermando la stima nei confronti del campione italiano dopo l’uscita anticipata dal torneo parigino.