Prova ad applaudire Sinner, ma lui lo ignora: imbarazzo per Spike Lee al Roland Garros

Jannik Sinner è rientrato in Italia oggi, martedì 10 giugno, dopo la battaglia in finale al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro, reduce dalla sconfitta contro Carlos Alcaraz, si concede qualche giorno di riposo prima di affrontare la stagione sull’erba. I fan, intanto, continuano a commentare il match e il clima sugli spalti del Philippe-Chatrier, dove parte del pubblico ha apertamente tifato per il campione spagnolo.

Sui social, in particolare su X, stanno circolando diversi video che evidenziano l’atmosfera poco favorevole per Sinner. Alcuni utenti puntano il dito contro l’atteggiamento definito "poco sportivo" del pubblico parigino, mentre altri notano la presenza di ospiti vip schierati dalla parte di Alcaraz. Tra questi anche Spike Lee, celebre regista statunitense, e Odell Beckham Jr., ex stella della NFL.

Leggi anche Sinner-Alcaraz, battaglia epica al Roland Garros: lo spagnolo trionfa al quinto set

A catalizzare l’attenzione, nelle ultime ore, è stato proprio Spike Lee. Ripreso più volte dalle telecamere mentre festeggiava i punti di Alcaraz con entusiasmo, il regista americano ha tentato di rendere omaggio anche a Sinner. Dopo la fine del match, si è avvicinato al bordo del campo per applaudirlo, ma l’azzurro ha proseguito dritto senza degnarlo di uno sguardo, impegnato a firmare autografi e scattare selfie con i tifosi italiani.

Il gesto ha sorpreso molti e il video è diventato virale. Non è chiaro se si sia trattato di una reazione intenzionale o di una semplice distrazione, ma l’episodio ha lasciato interdetto Lee, che si è ritrovato ignorato sotto gli occhi delle telecamere.

Già nel post-partita, Sinner aveva affrontato con maturità le domande sul tifo avverso: “Carlos è un giocatore molto amato, non ho alcun problema”, aveva detto. “Il pubblico è importante in questo sport, spesso ha aiutato anche me. Va bene così”, aveva concluso con serenità.