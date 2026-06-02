Zerocalcare replica sulle accuse a Due Spicci: Non decido io stipendi e assunzioni

Zerocalcare ha risposto pubblicamente alle polemiche nate attorno a Due Spicci, la serie animata arrivata da poco su Netflix. Negli ultimi giorni alcuni animatori avrebbero segnalato in forma anonima compensi ritenuti troppo bassi rispetto al lavoro svolto durante la produzione.

Il fumettista romano ha scelto Instagram per intervenire sulla vicenda, pubblicando un video realizzato con i suoi disegni. Nel messaggio ha spiegato di aver sentito la necessità di chiarire il proprio ruolo dopo il crescere delle critiche online.

“Io sono l’autore della serie”, ha spiegato Zerocalcare nel video, precisando di essersi occupato della parte creativa del progetto, dalla scrittura alla realizzazione dei personaggi fino al doppiaggio. Ha però aggiunto di non avere alcun controllo sulle assunzioni o sulla gestione economica della produzione.

L’autore ha detto di non avere accesso alle informazioni relative ai contratti e ai compensi degli animatori coinvolti nella lavorazione. Ha inoltre raccontato che, nelle poche occasioni in cui ha incontrato persone impegnate nel progetto, nessuno gli avrebbe segnalato problemi legati alle condizioni di lavoro o alle retribuzioni.

Zerocalcare ha poi espresso rammarico per non essere stato coinvolto direttamente dalle persone che avrebbero vissuto situazioni difficili durante la produzione della serie. “Mi dispiace che non abbiano pensato che potevo essere un alleato”, ha dichiarato nel filmato pubblicato sui social.