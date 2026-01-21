Valentino Rossi, il padre Graziano replica sulle accuse: I soldi ad Ambra li ho dati io

Dopo la denuncia di Valentino Rossi contro la compagna del padre, Graziano Rossi rompe il silenzio e respinge ogni accusa: i trasferimenti di denaro, sostiene, sarebbero stati frutto di scelte personali e consapevoli.

La vicenda nasce da una denuncia in cui Valentino Rossi ipotizza che la compagna del padre abbia approfittato di una fase di fragilità per ottenere somme di denaro dal conto di Graziano. L’importo contestato sarebbe di circa 200mila euro, distribuiti in dodici anni attraverso diversi bonifici.

Interpellato sulla questione, Graziano Rossi ha respinto con fermezza ogni addebito, chiarendo che non ci sarebbe stato alcun comportamento illecito. Secondo la sua versione, Ambra non avrebbe sottratto nulla, ma avrebbe ricevuto solo ciò che lui stesso avrebbe deciso di concedere in piena autonomia.

L’ex pilota ha anche evitato di entrare nel merito delle accuse del figlio, invitando i cronisti a rivolgersi direttamente a Valentino Rossi. Una presa di distanza che evidenzia la frattura tra le due versioni e lascia irrisolto il nodo centrale della vicenda.

Nel racconto di Graziano emerge anche un rapporto familiare ormai logorato. Ha infatti dichiarato di non aver mai ricevuto visite dai figli negli ultimi vent’anni, sostenendo di non essere stato lui a interrompere i contatti.

Altro punto di scontro riguarda la precedente compagna, Marisa. Graziano ha smentito che la donna abbia continuato a frequentarlo, spiegando di aver sporto una denuncia nei suoi confronti e che, per questo motivo, non avrebbe potuto più avvicinarsi alla sua abitazione.