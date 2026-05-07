Massimo Giannini nella bufera dopo diMartedì, la replica sulle accuse di offese ai disabili

Massimo Giannini finisce al centro delle polemiche dopo una frase pronunciata a diMartedì sul governo. Il giornalista ha respinto le accuse di offese ai disabili e ha parlato di parole strumentalizzate sui social.

È scoppiata una forte polemica attorno a Massimo Giannini dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante la trasmissione diMartedì su La7. Nel corso del dibattito dedicato alla tenuta del governo e ai risultati dell’esecutivo, il giornalista ha utilizzato un paragone che ha provocato numerose critiche online.

Commentando la durata dell’attuale maggioranza e la sua capacità di incidere sulle emergenze del Paese, Giannini ha fatto riferimento a una persona costretta su una sedia a rotelle, sostenendo che vivere a lungo senza “fare nulla” renderebbe inutile quell’esistenza. Le parole, accolte anche dagli applausi del pubblico in studio, hanno generato reazioni immediate sui social, dove molti utenti hanno accusato il giornalista di aver utilizzato un’immagine offensiva nei confronti delle persone con disabilità.

Dopo le contestazioni, Giannini ha pubblicato un lungo messaggio su X per chiarire la propria posizione. Il giornalista ha spiegato che il suo intervento prendeva spunto da un passaggio ironico di Luca e Paolo sul rapporto tra “longevità” e “immobilità”, aggiungendo che il ragionamento era riferito esclusivamente all’azione politica del governo.

Nel suo intervento social, Giannini ha negato di aver espresso giudizi contro le persone disabili e ha accusato alcuni esponenti vicini al governo e parte della stampa di aver distorto il senso delle sue parole per alimentare la polemica. Ha definito “vergognosa” l’interpretazione che lo avrebbe trasformato in un sostenitore di idee discriminatorie o addirittura dell’eugenetica.

Il giornalista ha comunque aggiunto che, qualora qualcuno si fosse sentito ferito dalle sue dichiarazioni, se ne scusa. Nella parte finale del messaggio ha ricordato esperienze personali e familiari legate alla disabilità, spiegando di conoscere direttamente il peso umano di quella condizione e di non aver mai avuto intenzione di mancare di rispetto a chi la vive ogni giorno.