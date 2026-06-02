Carlos Alcaraz tra allenamenti e ospedale, cresce l'attesa per il rientro dello spagnolo

Carlos Alcaraz continua il recupero dal problema al polso e pubblica sui social immagini tra allenamenti e ospedale. Lo spagnolo lavora in campo usando la mano sinistra, mentre una foto con braccialetto medico alimenta i dubbi su un possibile intervento.

Carlos Alcaraz continua il percorso di recupero dopo l’infortunio al polso accusato durante il torneo di Barcellona. Il tennista spagnolo, costretto a fermarsi negli ultimi mesi, ha già saltato i Masters 1000 di Madrid e Roma, oltre al Roland Garros e al prossimo Wimbledon.

L’assenza dai principali appuntamenti della stagione ha avuto conseguenze anche sulla classifica Atp. Jannik Sinner ha infatti consolidato il primato mondiale, approfittando dello stop del numero 2 del ranking.

Sui propri profili social, Alcaraz ha condiviso alcune immagini della sua quotidianità tra momenti di relax e sessioni di allenamento. Tra le foto pubblicate, una in particolare mostra lo spagnolo nuovamente in campo mentre colpisce la palla impugnando la racchetta con la mano sinistra. Una scelta pensata per evitare carichi sul polso infortunato ma utile per mantenere il ritmo e la sensibilità sul terreno di gioco.

Un altro scatto ha però attirato l’attenzione dei tifosi. Alcaraz compare infatti con una tunica ospedaliera e il classico braccialetto medico al polso. L’immagine ha alimentato le ipotesi su un possibile intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema fisico.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni né su eventuali operazioni subite. Resta però confermato il rinvio del ritorno in campo, con Wimbledon ormai escluso dal programma dello spagnolo.