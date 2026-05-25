Jannik Sinner su Alcaraz e gli Slam, l'appello dopo l'infortunio dello spagnolo

Sinner commenta l’assenza di Alcaraz al Roland Garros per l’infortunio al polso. Il tennista azzurro ha parlato anche del possibile boicottaggio degli Slam e delle richieste economiche avanzate dai giocatori.

Jannik Sinner ha parlato dell’assenza di Carlos Alcaraz dal Roland Garros 2026 durante la conferenza stampa che precede il suo esordio contro Tabur a Parigi. Il numero uno azzurro ha rivolto parole di sostegno allo spagnolo, fermato da un problema al polso che lo costringerà a saltare anche Wimbledon dopo i forfait già annunciati per Madrid e Roma.

Il tennista italiano ha definito “davvero spiacevole” la situazione vissuta da Alcaraz, spiegando di conoscere bene il collega anche fuori dal campo. Sinner ha raccontato che lo spagnolo sta attraversando settimane complicate dopo l’infortunio rimediato a Barcellona e ha invitato il rivale a non accelerare i tempi del recupero.

Secondo Sinner, nello sport gli stop fisici fanno parte del percorso e possono cambiare rapidamente il momento di un atleta. Per questo motivo ha ribadito che la priorità per Alcaraz deve essere quella di tornare in campo solo dopo una guarigione completa, evitando rischi inutili considerando anche la giovane età dello spagnolo.

Durante l’incontro con i giornalisti, Sinner ha affrontato anche il tema delle richieste economiche avanzate dai giocatori agli organizzatori degli Slam. L’azzurro ha ricordato che senza i tennisti i grandi tornei non potrebbero esistere e ha spiegato che le rivendicazioni non riguardano soltanto i campioni più famosi del circuito.

Il numero uno italiano ha sottolineato come le richieste coinvolgano anche gli atleti posizionati oltre la top 100, parlando della necessità di aumentare il montepremi, migliorare il sistema pensionistico e garantire ai giocatori maggiore peso nelle decisioni che riguardano i tornei del Grande Slam.