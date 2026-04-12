Raffaella Fico tra dolore e separazione da Armando Izzo dopo l'aborto spontaneo

Raffaella Fico racconta la perdita del bambino e la rottura con Armando Izzo, avvenute in pochi mesi dopo una gravidanza interrotta al quinto mese. La showgirl parla di un cambiamento improvviso che ha segnato la sua vita.

Raffaella Fico ha ripercorso in televisione uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato da due eventi ravvicinati: la perdita del bambino al quinto mese di gravidanza e la fine della relazione con Armando Izzo. La showgirl ha descritto quanto accaduto come qualcosa di improvviso, arrivato senza preavviso mentre la coppia progettava un futuro insieme.

La gravidanza si è interrotta in modo drammatico, con una rottura prematura delle acque che ha portato a un vero e proprio travaglio durato diverse ore. Un’esperienza fisica e psicologica molto dura, che la 37enne aveva già raccontato nei mesi scorsi, spiegando di aver affrontato un parto nonostante l’esito tragico.

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Dopo quel momento, la relazione con il calciatore ha subito una brusca svolta. Fico ha riferito che Izzo ha deciso di allontanarsi dalla casa che condividevano, spiegando di aver bisogno di tempo per sé. Una scelta arrivata all’improvviso, senza segnali evidenti, che ha lasciato la showgirl senza risposte.

Oggi Fico ammette di non aver ancora superato il dolore per la perdita del bambino. Il lutto resta difficile da elaborare e si intreccia con la fine della storia sentimentale. Nonostante tutto, racconta di provare ancora sentimenti per il suo ex compagno, pur rispettando la decisione presa da lui.

Alla base della separazione, secondo quanto riferito, non ci sarebbe una spiegazione precisa. L’unico motivo espresso dal calciatore riguarda il bisogno di stare da solo e riflettere, lasciando aperti interrogativi che la showgirl non riesce ancora a chiarire.