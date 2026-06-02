Smart Tv Samsung bloccate dal pop-up polyfill.io, come disattivare HbbTv e tornare a vedere i canali

Migliaia di possessori di Smart Tv Samsung stanno segnalando la comparsa improvvisa di una schermata collegata a “polyfill.io” che impedisce la normale visione dei canali del digitale terrestre. Il problema compare mentre si cambia canale e mostra una richiesta di accesso con inserimento di nome utente e password.

La finestra resta visibile sullo schermo anche dopo aver cambiato canale o riavviato il televisore. Diversi utenti hanno provato a spegnere e riaccendere il dispositivo oppure a cancellare la cronologia, ma senza ottenere una soluzione definitiva. Anche il soft reset tramite il telecomando riesce solo temporaneamente a eliminare il banner, che torna non appena si accede ad alcuni canali.

Le prime segnalazioni sono apparse sui forum ufficiali Samsung, mentre l’azienda non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali sul malfunzionamento. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, il problema sarebbe collegato al sistema HbbTv, la piattaforma che integra contenuti internet e servizi interattivi all’interno dei canali televisivi.

L’anomalia potrebbe dipendere da servizi esterni utilizzati da alcune emittenti televisive. Il riferimento a “polyfill.io” avrebbe infatti origine da componenti web impiegati nei contenuti interattivi caricati direttamente sui televisori connessi alla rete.

La principale preoccupazione riguarda la sicurezza dei dati. La schermata invita infatti gli utenti a digitare credenziali personali e password. Gli esperti consigliano di non inserire alcuna informazione sensibile per evitare possibili rischi legati al furto di dati o all’accesso non autorizzato agli account.

In attesa di una soluzione definitiva, il metodo più efficace consiste nella disattivazione temporanea delle funzioni interattive della televisione. Per farlo bisogna entrare nelle impostazioni della Smart Tv, aprire la sezione “Impostazioni trasmissione”, selezionare “Trasmissioni avanzate” e successivamente accedere a “Impostazioni HbbTv” per disabilitare il servizio.

Dopo la disattivazione, è consigliato eliminare i dati di navigazione memorizzati dal televisore per rimuovere eventuali elementi rimasti in cache. La procedura permette di tornare a vedere regolarmente i canali del digitale terrestre, rinunciando temporaneamente solo ad alcune funzioni interattive come contenuti extra, statistiche in tempo reale o servizi on demand collegati alle emittenti.