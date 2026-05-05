Netflix interrompe il supporto su vecchie smart tv e smartphone, ecco i dispositivi esclusi dal 6 maggio

Netflix dal 6 maggio interrompe il supporto su alcuni dispositivi per aggiornamenti tecnici, coinvolgendo smart tv più datate e smartphone ormai superati. Tra i modelli esclusi ci sono televisori prodotti prima del 2015 e diversi telefoni ancora diffusi.

A partire dal 6 maggio 2026, Netflix non sarà più utilizzabile su una serie di dispositivi ormai considerati obsoleti. La decisione arriva con l’introduzione di aggiornamenti tecnici che richiedono standard più avanzati, incompatibili con hardware datati. Il cambiamento interesserà soprattutto chi utilizza televisori prodotti prima del 2015.

Tra i dispositivi che perderanno l’accesso alla piattaforma figurano diverse categorie di smart tv. Non saranno più supportate le Apple TV di prima, seconda e terza generazione, oltre ai televisori Panasonic e LG realizzati prima del 2015. Coinvolte anche le Smart TV Samsung della serie EOS prodotte tra il 2012 e il 2015 e numerosi modelli Sony Bravia, tra cui le linee KDL, XBR, W95 e X95.

Chi possiede uno di questi apparecchi non potrà più installare né aggiornare l’applicazione. Tuttavia, non è necessario cambiare televisore: una soluzione pratica è l’utilizzo di dispositivi esterni come la Fire TV Stick, che consente di accedere a Netflix anche su schermi non più compatibili.

Il blocco non riguarda soltanto i televisori. Anche diversi smartphone non supporteranno più l’app, a causa di limiti hardware e software. Tra i modelli interessati ci sono Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 e Asus ZenFone 7.

Per i dispositivi Apple, continueranno a funzionare solo quelli aggiornati almeno a iOS 17 o iPadOS 17. Per capire se il proprio dispositivo rientra tra quelli esclusi, è possibile verificare modello e sistema operativo nelle impostazioni, nella sezione dedicata alle informazioni di sistema.

Mantenere aggiornati software e applicazioni resta uno dei pochi modi per prolungare la compatibilità dei dispositivi con servizi come Netflix, che richiedono requisiti tecnici sempre più elevati.