Come usare una VPN gratis su Samsung Smart TV: Metodo economico e sicuro

Home / Social News / Come usare una VPN gratis su Samsung Smart TV: Metodo economico e sicuro

Utilizzare una VPN gratis su una Samsung Smart TV è possibile anche se il sistema operativo Tizen non consente l’installazione diretta di app VPN. Una delle soluzioni più efficaci è configurare la VPN direttamente su un router compatibile, come quelli prodotti da GL.iNet, sfruttando un servizio gratuito come Proton VPN. Questo metodo permette di proteggere tutto il traffico della TV e accedere a contenuti geo-bloccati su piattaforme come Netflix, Disney+, BBC iPlayer e altre.

Perché usare una VPN su Smart TV Samsung

Le Smart TV Samsung non supportano nativamente le app VPN, ma possono trarre vantaggio da una connessione VPN per:

Accedere a contenuti limitati in base alla posizione geografica

Proteggere la propria privacy e crittografare i dati

Evitare throttling della banda da parte del provider internet

Proton VPN gratis: caratteristiche e limiti

Proton VPN è uno dei pochi servizi che offre un piano gratuito illimitato e senza pubblicità. Il piano gratuito consente l’accesso a server in tre paesi (Stati Uniti, Giappone e Paesi Bassi) con velocità moderate, ma senza accesso a server ottimizzati per streaming. Tuttavia, è possibile aggirare restrizioni geografiche basilari con una configurazione corretta.

Router GL.iNet: modelli compatibili e vantaggi

I router GL.iNet (il più economico lo travate a circa 20€ su amazon) sono ideali per chi vuole una VPN sempre attiva sulla rete domestica o su una singola rete Wi-Fi dedicata (ad esempio per la sola Smart TV). Alcuni modelli compatibili:

GL.iNet GL-MT1300 (Beryl) – Ottimo rapporto qualità/prezzo, supporta OpenVPN e WireGuard

GL.iNet GL-AX1800 (Flint) – Prestazioni elevate, Wi-Fi 6, supporto VPN avanzato

Questi router sono già predisposti per l’uso con client OpenVPN e WireGuard, rendendo la configurazione di Proton VPN semplice e veloce.

Guida alla configurazione

Creare un account Proton VPN gratuito su protonvpn.com e accedere all’area utente. Nella dashboard Proton, scaricare i file di configurazione OpenVPN per uno dei server disponibili nel piano gratuito (ad es. Stati Uniti). Collegare il router GL.iNet al modem o al router principale, e accedere al pannello di controllo via browser (di solito 192.168.8.1 ). Entrare nella sezione VPN > OpenVPN Client. Caricare il file di configurazione .ovpn ottenuto da Proton VPN e inserire le credenziali dell’account. Avviare la connessione VPN dal pannello router. Collegare la Samsung Smart TV alla rete Wi-Fi generata dal router GL.iNet (es. “WiFi-VPN”).

Verifica e test

Per verificare che la VPN sia attiva sulla Smart TV:

Aprire il browser della TV (se disponibile) e visitare un sito come whatismyip.com per controllare l’indirizzo IP e la posizione

Accedere a servizi come Netflix o BBC iPlayer per vedere se l’accesso ai contenuti bloccati nella propria regione è sbloccato

Alternative e consigli

Se si riscontrano problemi di velocità o blocchi, si può valutare:

L’utilizzo del protocollo WireGuard, se supportato dal router GL.iNet e dal server Proton VPN selezionato

L’aggiornamento al piano Proton Plus per ottenere accesso a server dedicati allo streaming

La configurazione di una “VPN policy routing” per applicare la VPN solo ad alcuni dispositivi

Utilizzando Proton VPN gratis in combinazione con un router GL.iNet, è possibile migliorare notevolmente l’esperienza d’uso di una Samsung Smart TV, ottenendo privacy e accesso a contenuti internazionali senza necessità di modifiche invasive o software aggiuntivo sul televisore.

Il potere della crittografia VPN: Come proteggere la vostra vita digitale

In un mondo sempre più digitale, la protezione della propria privacy online è diventata una priorità assoluta.

Le migliori VPN per la tua sicurezza e offerte Cyber Monday 2023

Il Black Friday è finito, ma sul mercato ci sono ancora ottimi affari in materia di sicurezza, con i saldi del Cyber Monday che iniziano adesso.

VPN come strumento di protezione online: tutto quello che devi sapere

Nell'era digitale in cui viviamo, la protezione online e la preservazione della nostra privacy sono diventate più rilevanti che mai.