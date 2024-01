Gigi Riva è morto, aveva 79 anni: era stato ricoverato dopo un malore

Gigi Riva è morto. Un bollettino dell’ospedale Brotzu di Cagliari diceva che «il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili». Ma poco dopo i medici sono tornati in azione perché Rombo di Tuono ha avuto un nuovo malessere e non ce l’ha fatta. La nota del Brotzu, dove Riva si trovava ricoverato in Cardiologia, parlava di accertamenti clinici da svolgere nei prossimi giorni. La strada più probabile era quella di un intervento al cuore... CONTINUA A LEGGERE