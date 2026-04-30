Mauro Scorretti morto nel sonno, malore improvviso a 47 anni nella casa di San Donà di Piave

Mauro Scorretti è morto nel sonno per un malore improvviso nella sua casa a San Donà di Piave, scoperto dalla compagna al mattino mentre lo chiamava per il caffè. L’uomo aveva 47 anni e lascia due figli.

La tragedia si è consumata nelle prime ore della mattina in un appartamento di via Giovanni Baron, nella zona della stazione ferroviaria di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Mauro Scorretti, 47 anni, è stato trovato senza vita nel letto dalla compagna Sabrina.

La donna si era alzata come ogni giorno per preparare il caffè. Dopo averlo chiamato senza ricevere risposta, è tornata in camera per svegliarlo e si è accorta subito che qualcosa non andava. L’uomo non dava segni di vita. Immediata la chiamata ai soccorsi.

In pochi minuti sono arrivati i sanitari del Suem 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvargli la vita. Il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso sopraggiunto durante il sonno.

La salma è stata trasferita nella cella mortuaria dell’ospedale cittadino, mentre resta da stabilire la data dei funerali, che si terranno a San Donà.

Scorretti lavorava come agente di commercio dopo aver maturato esperienze in diversi settori. Era una persona discreta, legata alla famiglia, appassionata di sport e amante degli animali, in particolare dei cani. Lascia la compagna Sabrina, i due figli, i genitori Lorenzina e Antonio, e la sorella Jenny.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, dove l’uomo era conosciuto, suscitando profondo cordoglio tra amici e conoscenti.