Berrettini vola ai quarti del Roland Garros, il gesto della fidanzata di Cerundolo diventa virale

Matteo Berrettini batte Cerundolo al Roland Garros e vola ai quarti, ma durante il match un gesto della fidanzata dell’argentino dagli spalti scatena i social e divide il pubblico online.

Matteo Berrettini continua il suo percorso al Roland Garros e conquista i quarti di finale dopo la vittoria contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista romano si è imposto in tre set, mostrando solidità soprattutto nei momenti decisivi del match e chiudendo entrambi i tie-break con grande freddezza.

Il successo dell’azzurro arriva dopo mesi complicati dal punto di vista fisico. Per questo motivo il risultato ottenuto a Parigi assume ancora più valore, anche considerando il livello espresso dall’argentino durante il torneo.

Berrettini ha superato Cerundolo con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6, prendendosi anche una sorta di rivincita indiretta per l’eliminazione di Jannik Sinner, uscito dal torneo proprio contro il tennista argentino dopo il malore accusato nei giorni scorsi.

Nel corso del tie-break del terzo set, però, l’attenzione dei social si è spostata anche sugli spalti. Le telecamere hanno infatti ripreso la fidanzata di Cerundolo mentre rivolgeva gesti e parole verso Berrettini durante uno dei momenti più delicati della partita.

Il filmato è stato rapidamente condiviso online e ha generato numerosi commenti. Molti utenti hanno criticato il comportamento della ragazza, parlando apertamente di “malocchio” nei confronti del giocatore italiano. Nonostante l’episodio, Berrettini ha mantenuto la concentrazione e ha chiuso il match senza concedere spazio alla rimonta dell’avversario.

Il video ha continuato a circolare per tutta la giornata sulle piattaforme social, diventando uno degli episodi più commentati legati agli incontri del Roland Garros.