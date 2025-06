Roland Garros: Paolini eliminata da Svitolina, l'ucraina vola ai quarti di finale

Nel cuore del Roland Garros, Jasmine Paolini si ferma agli ottavi di finale, sconfitta dalla talentuosa Elina Svitolina. Dopo un match avvincente di oltre due ore, l'ucraina conquista la vittoria in rimonta, volando così ai quarti di finale. Un incontro che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo punto.

Jasmine Paolini esce di scena agli ottavi di finale del Roland Garros, sconfitta in tre set da Elina Svitolina al termine di un match intenso durato due ore e 27 minuti. L’ucraina si impone in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6(6), 6-1, conquistando l’accesso ai quarti di finale del torneo parigino.

La tennista toscana, attuale numero 4 del mondo, parte forte e chiude il primo set in 50 minuti, mostrando solidità e brillantezza nei colpi. Nel secondo set, però, Svitolina alza il livello e riesce a rientrare nel match. Dopo aver salvato tre match point, l’ucraina si aggiudica il tie-break per 8-6, riportando la sfida in parità.

Nel terzo parziale, Paolini accusa la fatica e subisce un parziale di 0-4 in mezz’ora. Pur riuscendo a recuperare un break, non riesce a ribaltare la situazione. Svitolina mantiene il controllo e chiude il set 6-1, guadagnandosi un posto tra le migliori otto del torneo.

Ai quarti di finale, Elina Svitolina affronterà la vincente della sfida tra Iga Swiatek, numero 5 del mondo, ed Elena Rybakina, attualmente numero 11 del ranking WTA.