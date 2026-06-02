Massimo Pangallo muore in moto sul cavalcavia del Montiron, lutto tra Oriago e Mestre

Il fotografo Massimo Pangallo è morto in un incidente sul cavalcavia del Montiron dopo aver perso il controllo della moto e essersi schiantato contro due auto. Il 50enne, conosciuto tra Oriago e Mestre, rientrava da Jesolo.

Tragico incidente stradale nella serata del 31 maggio 2026 sul cavalcavia del Montiron. A perdere la vita è stato Massimo Pangallo, fotografo di 50 anni molto conosciuto tra Oriago e la Gazzera. L’uomo stava tornando da Jesolo in sella alla sua moto quando è avvenuto lo schianto.

Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale, Pangallo percorreva via Triestina in direzione Mestre quando avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora da chiarire. Il mezzo ha invaso la corsia opposta andando a impattare frontalmente contro due auto che arrivavano dal senso di marcia contrario. L’urto è stato violentissimo e per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

La notizia della morte di “Max”, come lo chiamavano amici e clienti, ha colpito profondamente la comunità locale. Viveva alla Gazzera, nella zona ovest di Mestre, ma era particolarmente conosciuto a Oriago dove gestiva lo storico Foto Studio 5 in via Venezia.

Nel suo negozio aveva costruito negli anni un rapporto stretto con residenti e famiglie della zona, che lo ricordano per la disponibilità e la cortesia. Oltre al lavoro di fotografo, Pangallo coltivava da tempo la passione per le moto e per il mondo dei motori.

In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando alla famiglia da parte di amici, clienti e conoscenti. I familiari comunicheranno nei prossimi giorni la data dei funerali.