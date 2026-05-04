Roberto Bordin muore in moto sull'argine del Po, partita del figlio sospesa dopo la tragedia

Roberto Bordin muore in un incidente in moto mentre raggiungeva il figlio calciatore, lo schianto sull’argine del Po ha coinvolto anche la moglie e un sedicenne. La partita è stata fermata quando è arrivata la notizia.

Un uomo di 60 anni, Roberto Bordin, ha perso la vita in un violento incidente stradale mentre stava raggiungendo il figlio impegnato in una partita di calcio. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada arginale del Po, tra Adria e Porto Viro, nel territorio di Rovigo.

Bordin viaggiava in moto insieme alla moglie, 55 anni, quando il mezzo si è scontrato con un’altra motocicletta condotta da un ragazzo di 16 anni. L’impatto, avvenuto nei pressi di una strada laterale a Mazzorno Sinistro, è stato estremamente violento. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto ed è morto sul colpo.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime: soccorsa sul posto, è stata trasferita d’urgenza in ospedale. Anche il giovane alla guida dell’altra moto è rimasto ferito in modo critico ed è stato trasportato in terapia intensiva con l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per velocizzare le operazioni di trasferimento.

La coppia era diretta a Ferrara, dove il figlio ventiquattrenne li attendeva per una partita di playoff di Terza categoria con la squadra Acli San Luca. Il ragazzo, studente universitario, non ha mai visto arrivare i genitori. I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo l’incidente per comunicargli quanto accaduto.

La notizia ha raggiunto rapidamente il campo da gioco, dove l’incontro contro il Formignana è stato immediatamente sospeso. Compagni di squadra, dirigenti e pubblico sono rimasti profondamente colpiti dall’accaduto.

Bordin lavorava nel settore commerciale, con una lunga esperienza nelle spedizioni internazionali. Laureato in Economia e Commercio, negli anni aveva assunto ruoli di responsabilità fino a diventare direttore commerciale in un’azienda di articoli sportivi. Chi lo conosceva lo descrive come una persona legata alla famiglia e spesso in viaggio in moto con la moglie, con cui era sposato dal 1999.